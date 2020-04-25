الرئيس روحاني: فيروس كورونا غيّر نمط الحياة

وخلال اجتماعه السبت مع مجموعة من الناشطين في القطاع الاقتصادي في البلاد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قال الرئيس روحاني، ان جميع المناسبات الاجتماعية والبرامج الحياتية مبنية على التجمع الا ان كورونا اوجد العكس من ذلك وهو التباعد عن بعض.

واضاف، إن فيروس كورونا يمثل مشكلة نواجهها، فضلا عن أننا نواجه الحظر ولا يمكننا ان نحصل على قرض ولا إقرار تبادل مصرفي.

وقال: إن جميع الحكومات تواجه اختبارا كبيرا في كيفية إدارة موضوعي الصحة والإقتصاد بشل متزامن، فهناك بون شاسع بين الدولة التي يكلف فيها علاج المصاب بكورونا 1000 دولار في الليلة الواحدة، ويخصصون 4 آلاف دولار له، مع الدولة التي يعالج فيها المصابون بكورونا مجانا، ففي هذا المجال هناك ضغط كبير على عاتق الحكومة.

ولفت روحاني إلى أهمية مشاركة الشركات المعرفية في مجال مكافحة كورونا، وقد أنجزت خطوات جيدة في هذا المجال، وقال، ان جميع احتياجاتنا من أجهزة التنفس الإصطناعي قد تمت تغطيتها في الوقت الحاضر، كما حققنا انجازا كبيرا بصنع أجهزة المفراس (الاشعة المقطعية) والمواد المطهرة وكمامات N95.

واشار الى تضحيات الشريحة الطبية في مكافحة فيروس كورونا، وقال: ان إنجازا عظيما قامت به الشريحة الطبية وجميع المؤسسات المسؤولة.

واوضح انه تم منح ترخيص لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة بأن المصانع يمكنها ان تصدر الفائض من إنتاجها، وهذا أمر هام بأن نتحول خلال شهرين من وضع الاحتياج الى وضع التصدير في المنتجات والمسلتزمات الطبية، وبالطبع مازالت لدينا احتياجات لبعض المستلزمات الطبية ويمكننا ان نمضي خطوة بخطوة لحل مشكلاتنا.

واشار الى ان الكثير من الاعتمادات الدولية كانت جاهزة لتسليمها الى ايران قبل الحظر وكانت ارقام الاعتمادات تشير من 10 الى 30 مليار دولار وكانت بنوك العالم قد تعهدت بوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف ايران لتنفيذ مختلف المشاريع ولكن هذه الاتصالات انقطعت مع الحظر وقال، انه حينما ينقطع اتصالنا مع بنوك العالم ويمارس الضغط على اقتصادنا وصادراتنا وعلاقاتنا البنكية فهو يعد مشكلة كبيرة والان اضيفت اليها مشكلة كبيرة اخرى وهي فيروس كورونا.

ولفت الى ان ايران تضررت ايضا من تطورات السوق النفطية ولكن اقل من الاخرين.

انتهى ** 2342