السفير البيلاروسي بطهران: نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

وقال لازارتشيك خلال لقائه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا رحماني في طهران السبت، اننا نبذل قصارى جهودنا للاستفادة من الفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.

واشار السفير البيلاروسي الى احدى مهماته الرئيسية في تنمية العلاقات الدبلوماسية بين ايران وبيلاروسيا واضاف، انه وفي ضوء المشاورات المنجزة نسعى لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون بين البلدين ونحن على استعداد في هذا السياق لعقد الاجتماع عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة (الفيديو كونفرانس).

ولفت الى بعض تداعيات تفشي فيروس كورونا على التنمية الاقتصادية للكثير من الدول وقال، ان هذا الوباء قد ادى الى خلق مشاكل في العلاقات التجارية بين الدول حيث ينبغي علينا توفير الارضية اللازمة لتطوير التعاون الثنائي.

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