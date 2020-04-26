وزير الاقتصاد الايراني: الحكومة ستطرح للبيع اسهمها في 3 بنوك وشركتي ضمان

وقال دجبسند في تصريح له السبت خلال اجتماع مع خبراء في سوق الاستثمارات، انه سيتم قريبا عرض بقية اسهم الحكومة في 3 بنوك وشركتين للضمان والبالغة 165 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) للبيع في اطار صندوق استثمارات قابل للمعاملة في البورصة (ETF) بعنوان "الوساطة المالية الاولى".

واضاف، ان عملية الاكتتاب لبيع وحدات هذا الصندوق ستبدا يوم السبت من الاسبوع القادم وتستمر لفترة اسبوعين.

واوضح بانه تم الاخذ بنظر الاعتبار تخفيضا لمشتري وحدات هذا الصندوق بنسبة 20 بالمائة ، منها 15 بالمائة بصورة نقدية و 5 بالمائة ستبقى لدى الصندوق لادارة سوق الوحدات.

انتهى ** 2342