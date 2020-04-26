التقاليد الرمضانية في محافظة كرمان

تقتصر وجبة الإفطار في كرمان كبقية المحافظات الأخرى في ايران، على مأكولات بسيطة وخفيفة كالخبز والجبنبة وبعض الحلويات كالحلوى المصنوعة من الرز والزعفران والسكر وتسمى (الزردة).

يتناول أهل كرمان الوجبات الخفيفة في الإفطار في شهر رمضان ليتسنى لهم ممارسة العبادات بسهولة، كالصلاة وقراءة القرآن والدعاء.

ومن أهم المأكولات التي يتناولها أهل كرمان عند الإفطار هي مرقة اللحمة وما تسمى بـ (آب كوشت) وشوربة الحبوب والخضرة وتسمى بـ (آش رشته).

من أهم العادات الرمضانية في مدينة كرمان هي:

الله رمضوني

يجتمع الفتيان بمجموعات تتراوح بين الخمسة والعشرة في ليالي شهر رمضان بعد الإفطار، بحيث يكون أحدهم دليل أو قائد المجموعة والآخر مسؤول ما تجمعه المجموعة، تذهب هذه المجموعات وتطرق باب البيوت وتنشد أشعاراً خاصة بهذه المناسبة وتطلب هدية شهر رمضان، ومن ثم تعطى هذه الهدايا وما حصلته هذه المجموعة إلى العوائل والأفراد المحتاجين والمستضعفين في هذه المحلّة. يبدأ الفتيان بهذا العمل من الليلة الثالثة لشهر رمضان المبارك وحتى نهايته.

كليد زن

هي من عادات وتقاليد اهل كرمان في شهر رمضان، وهي أن يحمل شخصاً، صينية فيها مرآة وكتاب الله المجيد ومكحلة وبعض من سكر النبات، قد يكون الشخص رجلاً او إمرة، ويجب أن يكون مغطى الوجه وعادة ما يغطونه بالشادر (قطعة قماش كبيرة)، ويذهب هذا الشخص بعد الإفطار والصلاة إلى بيوت الناس ويدق الباب بنية طلب المساعدة، عندما يفتح صاحب البيت الباب ويرى (كليد زن) فإن قال: (نجلب مصباحاً أو قال نجلب الحلوى)، يكون ذلك بمعنى قبوله المساعدة ويضع مساعدته على الصينية، وهذه الأموال التي تجمع توزع على المحتاجين، ولهذه العادة تفاصيل جزئية أخرى ولكننا اكتفينا بملخص ما يفعلونه.

خلال شهر رمضان تمد موائد الإفطار لتطعم المحتاجين ومن أهم ما يقدم خلال هذا الشهر:

مرق اللحم (آب كوشت)

آش رشته (شوربة الحبوب والخضار)

شله زرد (نوع من الحلويات تتكون من الرز والزعفران والسكر)

ومن الأطعمة المعروفة التي تحضّر في ليلة القدر هي (قاتق عدس) وخبز الشعير، يوزع بين المصلّين بنية الثواب.

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