آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 2,921,456 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 203,289 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :837,003 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 960,896 - الوفيات : 54,265 - المتعافون : 118,162
اسبانیا، المصابون : 223,759 - الوفيات : 22,902 - المتعافون : 95,708
ايطاليا، الاصابات : 195,351 – الوفيات : 26,3849 - المتعافون : 63,120
فرنسا، المصابون : 161,488 - الوفيات : 22,614 - المتعافون : 44,594
المانيا ، المصابون : 156,513 - الوفيات :5,877 – المتعافون :109,800
بريطانيا، المصابون : 148,377 الوفيات : 20,319- المتعافون : -
تركيا، المصابون : 107,773 – الوفيات: 2,706 – المتعافون: 25,582
ایران، المصابون : 89,328 - الوفيات : 5650 - المتعافون : 68,193
الصين، المصابون : 82,827 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,394
روسيا، المصابون : 74,588 – الوفيات: 681 – المتعافون : 6250
انتهى** 2344
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