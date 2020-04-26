٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83764850
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /26 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاحد على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 2,921,456 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 203,289 شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :837,003 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون : 960,896  - الوفيات : 54,265 - المتعافون : 118,162

اسبانیا، المصابون : 223,759 - الوفيات :  22,902 - المتعافون : 95,708

ايطاليا، الاصابات : 195,351  – الوفيات : 26,3849 - المتعافون : 63,120

فرنسا، المصابون : 161,488 - الوفيات : 22,614 - المتعافون :  44,594

المانيا ، المصابون : 156,513 - الوفيات :5,877 – المتعافون :109,800

بريطانيا، المصابون : 148,377 الوفيات : 20,319- المتعافون  :  -

تركيا، المصابون : 107,773 – الوفيات: 2,706 – المتعافون: 25,582

ایران، المصابون : 89,328 -  الوفيات : 5650 - المتعافون : 68,193

الصين، المصابون : 82,827 الوفيات : 4,632 - المتعافون : 77,394

روسيا، المصابون : 74,588 – الوفيات: 681 – المتعافون :  6250

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