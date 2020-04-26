آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران/ 25 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت الرابطة العالمية للصلب في تقريرها الأخير عن 64 دولة، أن إيران بإنتاج أكثر من 2.8 مليون طن من الصلب حققت مستوى جيد في شهر مارس الماضي، واختبرت نسبة 14.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.