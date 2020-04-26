عضو مجلس العلاقات بین القومیات الروسیة : الغرب نسي الانسانية

وقال اسماعيل شعبانوف عضو المجلس المذكور التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن الوضع الحالي للنظام العالمي يشير الى أن الغربية قد نسيت الانسانية ، ولم يعد لديها مبدأ انساني.

شعبانوف وفي حديث مع مراسل ارنا في موسكو أشار الى أن فيروس كورونا اجتاح العالم ، وفي مثل هذه الظروف لابد أن تتظافر جهود جميع الدول وتتعاون وتتحرك لمساعدة الدول الفقيرة.

وتابع المسؤول الروسي قائلا : أن الحظر الذي تفرضه امريكا وحلفاؤها على إيران وبعض الدول الاخرى يمثل صفحة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة لها.

وتابع قائلا ان امريكا وبدل ان تقدم المساعدة للدول الاخرى للخروج من الأزمة ، تقوم بتشديد الحظر لعرقلة جهود حكومات تلك الدول في انقاذ مواطنيها .

وأكد شعبانوف ان العالم لاينبغي أن يحكمه الرأسماليون ، بل أشخاص يضعون الانسانية ومساعدة الناس على راس أولوياتهم.

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