الحكومة حققت انجازات كبيرة في مجال توطين الصناعة

واضاف برات قباديان ان توفير فرص العمل كان ضمن برامج الحكومة في العام الماضي و تمكنت الحكومة من تحقيق انجازات في هذا المجال في اطار توطين الصناعة و التكنولوجيا.

واوضح ان زيادة حجم الصادرات الى الدول المجاورة تأتي ضمن اولويات برامج الحكومة و تم تخصيص اكثر من 60 بالمائة من صادرات ايران لهذه الدول و تتابع الحكومة هذا النهج في العام الايراني الجديد ( بدا 21 مارس 2020).

وشهدت قيمة صادرات ايران الى الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا نموا بنسبة 75 بالمائة في العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه كما سجلت قيمة الصادرات الى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) نموا قدره 24.5 بالمائةفي العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

انتهى** 1453