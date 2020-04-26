تسجيل قرية في سيرجان، القرية العالمية للسجاد اليدوي ( الكليم )

ويعتبر السجاد اليدوي ( الكليم) من اقدم الحرف اليدوية التي يمارسها اهالي قرى وارياف محافظة كرمان ويعود تاريخها الى مئات السنين وتعد قرية دارستان على بعد 25 كم من مدينة سيرجان موطنا لحياكة الكليم حيث تم تسميتها من اللجنة العالمية للحرف اليدوية بقرية السجاد اليدوي ( الكليم) عالميا .

وبرعت السيدة زهراء رنجبر من اهالي القرية وبرغم فقدانها للسمع في حياكة الكليم منذ اكثر من 35 عاما.





تقع سيرجان على بعد 175 كم جنوب غرب كرمان التي تعتبر قطب المعادن في ايران وكذلك من اقطاب الصناعات اليدوية حيث تم تسجيل الكليم المنتج فيها ضمن قائمة الصناعات اليدوية عالميا .

والكليم هو بالفارسية: گليم وبالأذرية: كيليم وبالتركية: Kilim وبالتركمانية: Kilim وهو نسيج من الصوف يستعمل كسجاد وزرابي أرضية، ويصنع في إيران والأناضول وأرمينيا وتونس والبلقان.

والمجلس العالمي للصناعات اليدوية وبعد دراسة تقارير الباحثين عن مدينتي سيرجان ومريوان أعلن سيرجان بأنها مدينة الكليم والكلاش (الحذاء الكردي التقليدي). و تقع مدينة مريوان في محافظة كردستان في شمال غرب ايران.

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