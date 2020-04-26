الفيلم الايراني "سیمین» يخوض سباق مهرجان سالنتو الايطالي

ويخوض الفيلم السينمائي الايراني "سيمين" للمخرج مرتضى آتش زمزم منافسة الدورة السابعة عشر لمهرجان "سالنتو" الدولي في ايطاليا خلال الفترة من 1 الى 6 سبتمبر القادم.
وفيلم "سيمين" يسلط الضوء على جفاف نهر زايندة رود وتأثيره على حياة المواطنين خاصة المزارعين.
ويشارك في تمثيل الفيلم الفنانون محمدرضا هدايتي ولالة اسكندري ومحمد فيلي وجمشيد صدري وبري كربلائي وسبيدة مظاهري واميرعباس رضائي ومريم عرب جعفري.
وشارك الفيلم في منافسات الدورة العاشرة لمهرجان "دلهي" الدولي في الهند ومهرجان "الشعب والبيئة" الدولي في روسيا التي احرز فيها جائزة هيئة التحكيم كافضل فيلم .
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