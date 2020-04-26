إيران إحدى افضل الدول عالميا في معالجة الاعتلال العصبي

وأضاف الدكتور صفا نجمي اليوم الأحد لارنا : " إن الاعتلال العصبي هو مصطلح عام يشير إلى مجموعة من أمراض الجهاز العصبي ويطلق على أمراض االأنسجة العصبية الطرفية.

وتابع: الأعصاب البيئية تشير أيضًا إلى الألياف العصبية الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي وبين الحبل الدماغي الشوكي والأعضاء الأخرى.

ونوه د. نجمي الى إن هذا المرض له أنواع مختلفة وينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين هما حادة ومزمنة.

وأوضح: يُعرف نوع من الشكل الحاد من الاعتلال العصبي ، وهو شائع نسبيًا ، باسم Guillain-Barre وتظهر أعراضه، بشكل أساسي، من خلال الضعف والاضطرابات الحسية الحادة والمتقدمة للأعضاء.

ونوه الى ان الأنواع المزمنة من أمراض الأعصاب لها تصنيفات أوسع وتسهم فيها الاسباب الوراثية و نظرا الى نوع الألياف العصبية المصابة ، هناك أعراض مختلفة ، بما في ذلك ضعف العضلات والمشكلات الحسية وعدم التوازن وفقدان الوزن.

ولفت الدكتور نجمي الى ان تشخيص أمراض الأعصاب يتم من قبل طبيب متخصص عن طريق الفحص وإجراء فحوصات و اختبارات مختلفة، بما في ذلك إجراء تخطيط كهربي للعضلات لمنح المصاب ادوية مختلفة مثل IVIG بعد تشخيص المرض.

وأشار الى ان الاساليب العلاجية الأخرى لأمراض الاعتلال العصبي ، بما في ذلك العلاج الجيني و BMT ، ماتزال قيد البحث والدراسة لحد الآن.

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