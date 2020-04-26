وفيات كورونا تسجل انخفاضا ملحوظا في إيران

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحج 90 الفا و481 شخصا، وبوفاة 60 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5710 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1153 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 90 الفا و 481 حالة لغاية الان بينهم 3079 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 69 الفا و657 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 60 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5710 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 421 الفا و313 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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