فنزويلا تحرص على الاستفادة من تجربة إيران في مجال كورونا

وأفادت وزارة الصحة اليوم الأحد، أن اجتماع ممثلي وزارة الصحة في إيران وفنزويلا عقد اليوم (الأحد) عبر دائرة الفيديو كنفرانس بحضور محسن أسدي لاري، المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الصحة والتعليم الطبي، والسيدة ماريا غابرييلا ميكفيلارنو، مساعدة وزير الصحة الفنزويلي.

وتبادل الجانبان أحدث المعلومات حول الإجراءات المتخذة والتصدي لتفشي فيروس كورونا، كما ناقشا خطورة تفشي الفيروس والعقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على البلدين .

في هذا الاجتماع، قدم محسن أسدي لاري، توضيحات حول الإدارة الكلية للمرض في البلاد في شكل المقر الوطني لإدارة مرض كورونا واللجان ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك تعزيز وإطلاق شبكات المختبرات التشخيصية وخطة التعبئة الوطنية لمواجهة كورونا وخطة التباعد الاجتماعي الذكي، فضلا عن نظام الإعلان الذاتي والعمليات الأخرى لرصد الحالة الصحية للناس، وتنظيم والاستفادة من قدرة القوات التطوعية الشعبية في خطة التباعد الذكي وتوزيع المواد والاحتياجات الضرورية للناس، فضلا عن دعم المستضعفين أو المسنين، والأنشطة الناجحة في إنتاج عدة التشخيص "كيت" والكمامات وإجراء التجارب السريرية لانتاج ستة أدوية وخمسة علاجات أخرى، بما في ذلك البلازما والخلايا الجذعية (STC).

بدورها أعربت مساعدة وزير الصحة الفنزويلي عن رغبتها في الاستفادة من تجارب إيران الناجحة في إدارة مرض كوفيد 19، وأشارت إلى إنجازات إيران في مواجهة كورونا ، وتنظيم إنشاء وتجهيز عدة مختبرات وتنفيذ خطة فحص كورونا وإقامة نظام تعليمي افتراضي، ودعت إلى تعاون أكبر بين البلدين في مكافحة كورونا.

كما قدم مسؤولون تنفيذيون آخرون من إدارات مختلفة في وزارة الصحة، بما في ذلك مركز إدارة الأمراض غير المعدية والأمراض المعدية ومعهد باستور الإيراني، توضيحات للتدابير الناجحة المعتمدة للسيطرة على المرض.

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