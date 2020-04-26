شاهرود... جنة عذراء في ايران

ففي مناطق مرتفعة في شاهرود هناك غابة خلابة إسمها ' ابر ' (أي غابة السحب) التي تحتضن بحرا من السحاب الذي يمر عبر المناطق المرتفعة فيها كما هناك منطقة' كالبوش ' (علي بعد 120 كيلومترا شمال مدينة ميامي ) التي تفرش بشقائق النعمان في فصل الربيع و بعباد الشمس في فصل الصيف تتميز بالوانها الزاهية الخلابة .

و بسبب التنوع المناخي والاقليمي في شاهرود ان المسافة بين الصحراء والغابات تبدو ضئيلة فيها وبمسافة اقل من 45 كم يمكن الوصول من شاهرود الى شمال ايران الى الغابات الهيركانية و بعد عبور ذات المسافة نصل الى الصحراء الجميلة في منطقة جاه جم والى ارض النخيل والابل .

ان كل هذا التنوع الاقليمي جعل من شاهرود مدينة سياحية بامتياز ففيها الكثير من المرافق السياحية والاثرية و الطبيعية والرياضية و الترفيهية .

وما يميز هذا السهل عن غيره هو أن مزارع الزهور لا تغطي المساحات المستوية من أرضه فحسب، بل وتغطي الهضاب وضفاف برك المياه لترسم لوحة طبيعية تمزج ما بين الغطاء النباتي وزهور شقائق النعمان بألوانها الحارقة والزاهية.

كما ان تنوع المناخ في شاهرود الى جانب التنوع السكاني والتعدد الثقافي فيها تحول المدينة الى قارة صغيرة في ايران يقصدها كثير من السياح وعشاق الطبيعة.

انتهى**م م**