ظريف ينضم الى حملة المواساة والتعاطف الايمانية

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف اعلن انضمامه الى هذه الحملة الايمانية من خلال اعداد رزمة معيشية خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لتوزيعها بين الاسر الفقيرة، دعا مساعديه وجميع العاملين في الخارجية الى المساهمة في هذه المبادرة الانسانية ابتغاء لمرضاة الباري تعالى.

واعلن الموقع الاعلامي لـ "مرکز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، في بيان امس السبت، اطلاق "حملة التعاطف في ايران" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لبث روح التضامن والمواساة على صعيد البلاد الاسلامية.

واستدل البيان بالخطاب المتلفز لقائد الثورة بمناسبة النصف من شعبان، حيث اشار الى مشاكل بعض المواطنين الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ مؤكدا سماحته ان "شهر رمضان، هو شهر الانفاق والتضحية ومساعدة الفقراء، وحبذا لو يتم اطلاق حملة واسعة في البلاد من اجل التضامن والمواساة وتقديم المساعدات الايمانية الى المحتاجين، الامر الذي سيخلد ذكرى سعيدة عن هذا العام لدى الاذهان".

واكد البيان، ان الهدف من هذه الحملة بث روح المواساة والتعاطف على صعيد البلاد الاسلامية؛ مبينا ان المواساة وفقا لخطاب قائد الثورة الاسلامية يعني : ان يرى الانسان بأن من واجبه التعاطف مع اخيه المؤمن ودعمه في جميع الامور، بما فيها الفكرية والمالية والجسدية.. وعدم التخلي عن العوائل المسلمة والمواطنين الفقراء نظرا لمعاناتهم وحرمانهم، بل الاهتمام بامورهم ومدّ يد العون اليهم".

انتهى ** ح ع