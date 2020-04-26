استئناف زيارات المراقد المقدسة والنشاطات الدينية داخل المناطق البيضاء

وفي مؤتمره الصحي اليومي الذي عقده عن بعد بمقر وزارة الصحة اليوم الاحد، اشار جهانبور الى التغير الملحوظ خلال الايام والاسابيع الاخيرة في عدد الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا داخل البلاد؛ مبينا ان المسؤولين المعنيين لدى بعض المدن اعلنوا عن تراجع كبير في اجمالي عدد الوفيات او عدم تسجيل اية حالة وفاة هناك.

وتابع، ان وزارة الصحة ستعلن قريبا عن قائمة المدن المصنفة وفقا للاوان المعتمدة من حيث تفشي الفيروس على صعيد البلاد وهي البيضاء والصفراء والخضراء والحمراء؛ مؤكدا ان اعادة فتح ابواب المراقد المقدسة والدينية على زوارها مرهونة بتصنيف المناطق التي تقع ضمن المناطق البيضاء فقط.

وقال جهانبور، "ان وزارة الصحة احصت لحد الان 300 منطقة بيضاء في البلاد"؛ مضيفا ان "هذا العدد مرشح للزيادة خلال الايام القادمة".

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحيفة اليوم، نوه المسؤول في وزارة الصحة الايرانية، الى القفزة الانتاجية المحققة داخل البلاد على صعيد انتاج الادوات الاساسية لمكافحة فيروس كورونا؛ مبينا ان ايران اصبحت اليوم واحدة من كبريات الدول المصنعة لمواد التطهير والتعفير عالميا.

واشار، انه بعد سد الاحتياج الداخلي للمعدات الوقائية والصحية المنتجة محليا، سيتم ارسالها الى الدول الاخرى في اطار الاولويات المحددة بدءاً بدول الجوار، ومن ثم الدول الاخرى بما في ذلك الشعب الامريكي ايضا؛ "لأننا نفصل حساب الشعب الامريكي عن حكومته".

انتهى ** ح ع