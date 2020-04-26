الشعب اليوناني ينضم الى حملة "لا للحظر على ايران"

واشارت المستشارية الايرانية في اثينا اليوم الاحد، الى حملة جمع التواقيع الالكترونية التي اطلقتها لفضح الساسة الامريكيين على حقيقتهم البغيضة واسترعاء الراي العام في اليونان الى تداعيات هذا الحظر الجائر الذي تفرضه واشنطن على الشعب الايراني رغم الظروف الحساسة الراهنة الناجمة عن انتشار وباء كورونا العالمي وضرورة مكافحة هذا المرض داخل البلاد.

ويتضمن نموذج جمع التواقيع الالكترونية للانضمام الى حملة "لا للحظر على ايران"، معلومات باللغة اليونانية حول الحظر الامريكي المفروض ضد الشعب الايراني والعقبات التي تضعها واشنطن لمنع طهران من الحصول على السلع الدوائية والمعدات الطبية الضرورية لمكافحة فيروس كورونا.

علما ان الشعب اليوناني اذ اعلن انضمامه الى حملة لا للحظر الامريكي ضد ايران، اعرب عن مشاعر المودة والتعاطف مع الشعب الايراني خلال التوقيع على النموذج الالكتروني لهذه الحملة الانسانية.

انتهى ** ح ع