ایران تحقق نموا بنسبة 26 بالمئة في صادرات سبائك الصلب

وبحسب التقارير الصادرة عن نقابة منتجي الصلب في ايران، فقد بلغ اجمالي صادرات سبائك الصلب الايراني خلال العام الماضي 6 ملايين و908 الاف طن، فيما بلغ خلال العام الذي سبقه 5 ملايين و493 الف طن.

وتفيد الجداول الاحصائية ذات الصلة ايضا، الى زيادة بنسبة 16 بالمئة ايضا في مجال تصدير منتجات الصلب الايراني خلال العام الماضي بواقع 3 ملايين و455 الف طن.

ياتي ذلك، بينما سجل اجمالي استيراد البلاد لذات المنتجات خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 42 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويسعى منتجو الصلب في ايران زيادة الطاقة الانتاجية للبلاد بما يتراوح بين 15 و20 مليون طن في غضون السنوات الخمس القادمة.

انتهى ** ح ع