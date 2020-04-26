إطلاق الأقمار الصناعية حق لإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة

وفي حوار مع مراسل إرنا من إسلام آباد، وصفت ماريه سلطان، الإطلاق الناجح لقمر "نور-1" الصناعي العسكري بأنه إنجاز كبير للحكومة وكبار المسؤولين الإيرانيين وخاصة القطاع العلمي الإيراني.

وتابعت، ان قمر "نور-1" الصناعي عزز قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة قواتها المسلحة في الدفاع عن نفسها وحولتها الى دولة محصنة عسكريا أكثر من ذي قبل والآن قد توفرت أرضية مؤاتية لتوظيف إيران طاقاتها الدفاعية الذكية في القطاع التجاري.

واطلق الحرس الثوري بنجاح صباح الاربعاء الماضي (22 أبريل) القمر الصناعي "نور" كاول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية بواسطة حامل القمر الصناعي ثلاثي المراحل "قاصد" ليستقر في مداره حول الارض على بعد 425 كيلومترا.

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