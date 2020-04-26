محافظة ألبرز تصدر ما قيمته 546 مليون دولار من السلع

وفي حديث للمراسلين اليوم الأحد، أضاف نوحي، أن صادرات السلع من محافظة ألبرز في العام الإيراني الماضي (1398) أظهرت نموا قدره نحو 72 في المئة مقارنة بالعام 1397.
وأشار الى أن جمارك محافظة البرز تأتي في المرتبة العشرين مقارنة بـ 135 دائرة جمارك فاعلة في البلاد، وقال: إن المواد المستوردة الى هذه المحافظة في العام الماضي كانت معظمها من السع الصناعية والمواد الخام.
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كرج/26 نيسان/أبريل/إرنا- أعلن المدير العام لجمارك محافظة ألبرز غلامحسين نوحي، أن صادرات السلع من محافظة ألبرز (غربي العاصمة طهران) أظهرت زيادة في العام الماضي (الإيراني-إنتهى في 20 آذار/مارس) لتبلغ قيمتها 546 مليون دولار، فيما كانت 317 مليون دولار في العام الذي سبقه.
وفي حديث للمراسلين اليوم الأحد، أضاف نوحي، أن صادرات السلع من محافظة ألبرز في العام الإيراني الماضي (1398) أظهرت نموا قدره نحو 72 في المئة مقارنة بالعام 1397.
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