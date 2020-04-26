وزير الصناعة : تصدير فائض انتاج الادوات الصحية لمكافحة فيروس كورونا

وفي تصريحه اليوم الاحد، اكد رحماني ان توفير السلع الاساسية لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد وضع نصب برامج وزارة الصناعة منذ اعلان الحاجة اليها من قبل وزارة الصحة؛ مضيفا انه تم في غضون شهرين فقط زيادة حجم الانتاج الى اضعاف عديدة، وبما يتيح لنا حاليا تصدير البعض منها الى الخارج.

واوضح وزير الصناعة، ان حجم الانتاج المحلي لمواد التعقيم والتعفير خلال الفترة نفسها، سجل 8 اضعاف زيادة، فضلا عن انتاج الكمامات الوقائية التي يبلغ في المرحلة الراهنة 6 ملايين قطعة يوميا.

كما نوّه رحماني بانتاج عدة الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا محليا؛ مبينا انه لو استمر نمو الانتاج وتلبية احتياج البلاد في هذا المجال، ستتوفر الظروف لتصدير هذه العُدد الى البلدان الاخرى ايضا.

انتهى ** ح ع