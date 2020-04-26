روحاني يدعو جميع الأجهزة الاقتصادية للتخطيط لإزدهار الاعمال وتحقيق القفزة في الإنتاج

وفي حديثه خلال إجتماع الحكومة مساء الأحد، أكد الرئيس روحاني أهمية الاعمال الاقتصادية وإزدهار الإنتاج والتجارة، داعيا جميع الأجهزة وخاصة الأجهزة الإقتصادية للتخطيط من أجل تحقيق الإزدهار في الاعمال الاقتصادية والقفزة في الإنتاج.

كما أكد رئيس الجمهورية أهمية التزام البروتوكولات الصحية، معربا عن أمله بخفض الداعيات المضرة لوباء كورونا من خلال التخطيط والتعاون من قبل المواطنين.

كما تم خلال اجتماع الحكومة مناقشة عدد من مقترحات الأجهزة التنفيذية ومن ثم تمت المصادقة عليها.

وفي الاجتماع قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي تقريرا عن اوضاع ادارة مرض كورونا في البلاد.

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