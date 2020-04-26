وزیر التربیة الايراني: لن نسمح بحرمان التلامذة من التعلیم في ظل ازمة کورونا

وفي مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" نشر حاجي ميرزائي صورا لانعقاد صفوف دراسية مع التزام التباعد الاجتماعي في منطقة دالاهو في محافظة كرمانشاه غرب ايران وكتب: اننا ومع همم وجهود المعلمين الدؤوبين سوف لن نسمح بحرمان اي تلميذ من الدراسة بسبب عدم امكانية الاتصال بالانترنت او الاداة الذكية.

وفي وقت سابق نشر وزير التربية والتعليم في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لتلامذة من المناطق النائية وكتب: انه في المناطق التي لا تتوفر فيها امكانية الاتصال بالانترنت او شبكة "شاد"، سيتم ارسال حزم تعليمية واجراء اتصالات هاتفية، كما سيقوم المعلمون بمتابعة اشكاليات التلامذة الدراسية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يذكر ان شبكة "شاد" تعد شبكة اجتماعية مستقلة للتلامذة من اجل التعليم الافتراضي، تم تدشينها قبل فترة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وعدم توفر امكانية متابعة الدراسة حضوريا اثر اغلاق المدارس والجامعات في سياق الحيلولة دون تفشي الفيروس.

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