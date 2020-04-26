مساعد وزير الصحة الايراني: سيتم تصنيف المدن حسب نسبة تفشي فيروس كورونا

وقال حريرجي في تصريح له مساء الاحد ان تصيف المحافظات والمدن حسب نسبة الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا سيكون بثلاثة الوان هي الابيض والاصفر والاحمر.

واضاف، انه وفقا للتصنيف الذي اجريناه كان هنالك قسم يضم 116 مدينة شهدت كل منها خلال الاسبوعين الماضيين عدم رقود او رقود شخص واحد في كل يوم كمعدل والقسم الاخر تضمن 127 مدينة شهدت رقود شخصين كمعدل في كل يوم وعلى هذا المنوال قمنا بتصنيف المدن والمحافظات.

واوضح بان الاوضاع من حيث الاصابات والوفيات مختلفة في محافظات البلاد وحتى بين المدن في المحافظة الواحدة.

واشار الى ان 127 مدينة في البلاد لم تشهد خلال الاسبوعين الماضيين اي حالة وفاة بسبب الاصابة بفيروس كورونا، موضحا بانه سيتم في المدن التي تصبح ضمن تصنيف اللون الابيض اعادة فتح المساجد واقامة صلاة الجماعة مع التزام الشروط الصحية.

يذكر ان الانشطة والاعمال الاقتصادية قليلة الخطورة قد سمح لها في محافظات البلاد ومن ثم في العاصمة طهران قبل ايام اما الاعمال متوسطة الخطورة فقد استؤنفت في بعض المدن حسب اوضاعها من حيث الاصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما تم السماح اخيرا بالتنقل بين المحافظات بعد ان كان الامر مقتصرا على المدن في المحافظة الواحدة فقط مع التزام البروتوكولات الصحية بطبيعة الحال.

وقد سجلت الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد انخفاضا اذ أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي ظهر الاحد وفاة 60 شخصا بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية لافتا الى ان هذا العدد يعد انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات منذ 46 يوما .

وقال جهانبور انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1153 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 90 الفا و 481 حالة لغاية الان بينهم 3079 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 69 الفا و657 شخصا لغاية الان، فيما توفي 60 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5710 اشخاص.

انتهى ** 2342