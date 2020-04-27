٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83766590
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خلال العام الماضي

صادرات ايران للحديد الاسفنجي تسجل نموا بمقدار 77%

صادرات ايران للحديد الاسفنجي تسجل نموا بمقدار 77%

طهران/27 نيسان/ابريل/ ارنا – بلغت صادرات الحديد الاسفنجي خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 924 الف طن مسجلا زيادة مقدارها 77 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتشير تقارير نقابة منتجي الفولاذ في ايران ان العام الماضي شهد انتاج 27 مليون و 907 الف طن من الحديد الاسفنجي بزيادة قدرها 6 بالمائة عن العام الذي سبقة وكان بمقدار 26 مليون و 359 الف طن.

وتعتبر ايران بعد الهند ثاني اكبر منتج للحديد الاسفنجي في العالم وان استهلاكها المحلي بلغ خلال العام الماضي 26 مليون و 965 الف طن بزياده قدرها 4 بالمائة عن العام الذي سبقه وكان بمقدار 25 مليون و 826 الف طن.

واشار التقرير الى انه بلغت صادرات الحديد الاسفنجي خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 924 الف طن مسجلا زيادة بمقدار 77 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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