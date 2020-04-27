صادرات ايران للحديد الاسفنجي تسجل نموا بمقدار 77%

وتشير تقارير نقابة منتجي الفولاذ في ايران ان العام الماضي شهد انتاج 27 مليون و 907 الف طن من الحديد الاسفنجي بزيادة قدرها 6 بالمائة عن العام الذي سبقة وكان بمقدار 26 مليون و 359 الف طن.

وتعتبر ايران بعد الهند ثاني اكبر منتج للحديد الاسفنجي في العالم وان استهلاكها المحلي بلغ خلال العام الماضي 26 مليون و 965 الف طن بزياده قدرها 4 بالمائة عن العام الذي سبقه وكان بمقدار 25 مليون و 826 الف طن.

واشار التقرير الى انه بلغت صادرات الحديد الاسفنجي خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2020) 924 الف طن مسجلا زيادة بمقدار 77 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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