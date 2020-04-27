ضبط أكثر من 20 طنا من المخدرات في ايران خلال اسبوع

وقال ناصر اصلاني ان كمية المخدرات التي تم ضبطها في مختلف ارجاء البلاد خلال الاسبوع الماضي بلغت 20498 كيلوغراما وهو ماسجل ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف: ان 84 بالمئة من هذه الكمية هي من الافيون حيث بلغ 17165 كيلوغراما وماتبقى يضم الحشيش والهروين والمورفين وأنواع أخرى من المخدرات.

ولفت الى اعتقال 4007 شخصا متهما بالاتجار وتعاطي المخدرات بينهم 3133 متهما بالتهريب والتوزيع، منوهاً الى وجود 41 أجنبيا بين المعتقلين.

واشار الى ان معظم المخدرات التي ضبطت خلال هذه الفترة تعود الى المحافظات الحدودية لاسيما المدن المحاذية للحدود الشرقية للبلاد ومنها محافظتي خراسان الجنوبية وسيستان وبلوجستان.

ولفت الى ضبط 14 سيارة وقطعتي سلاح، موضحا ان 67 بالمئة من عمليات ضبط المخدرات انجزت بفضل القيام بعمليات استخبارية.

انتهى** م م