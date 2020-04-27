الرئيس روحاني: الحظر الاميركي يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان

وخلال اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين، تبادل الرئيس روحاني ونظيره الاندونيسي جوكو ويدودو التهنئة لحكومتي وشعبي البلدين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واعربا عن الامل بان يعود هذا الشهر الفضيل بالكثير من الخير والبركةلجميع المسلمين.

واشار روحاني وويدودو الى تفشي فيروس كورونا في العالم وخطط واجراءات البلدين في سياق مواجهة الفيروس ،واكدا على ضرورة تطوير التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمنجزات العلمية والتكنولوجية وتوفير احتياجات شعبي البلدين.

وقال الرئيس روحاني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حققت نجاحات جيدة في المجالات العلمية والتكنولوجية وتمكنت من توفير وصنع مستلزمات مثل العدة الطبية التشخيصية ( كيت ) والونتيلاتور (جهاز التنفس الاصطناعي) وجهاز التصوير

بالاشعة المقطعية "سي تي اسكن" وكمامات "ان 95"، وهي على استعداد للتعاون مع اندونيسيا في هذا السياق.

واكد الرئيس روحاني بان الحظر الاميركي يتناقض مع مبادئ حقوق الانسان وقال، ان الممارسات غير القانونية يمكن ان تكون خطيرة في هذه الظروف التي تواجه فيها جميع دول العالم فيروس كورونا.

واشار الرئيسان الى العلاقات الودية والاخوية والمتنامية بين البلدين مشددين على ضرورة تنميتها في جميع المجالات بما ينفع مصالح الشعبين .

واعرب رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو ويدودو خلال الاتصال عن سعادته لنجاح ايران في مكافحة كورونا وقال : ان جائحة كورونا اوجدت ظروف صعبة لجميع دول العالم لذلك يجب على الجميع خاصة الدول الاسلامية التعاون للقضاء عليها.

انتهى *م م*