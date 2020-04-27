٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٥٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83766949
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /27 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم السبت على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 3.006.232  شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 207.265  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :773.238  شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي : 

الولايات المتحدة الأمریکية، المصابون :  987.322 الوفيات :  55.415 المتعافون : 118.781

اسبانیا، المصابون : 226.629 - الوفيات :  23.190 - المتعافون :117.727

ايطاليا، الاصابات : 197.675  – الوفيات : 26.644 - المتعافون : 64.928

فرنسا، المصابون : 162.100 - الوفيات : 22.856 - المتعافون :  44.903

المانيا ، المصابون : 157.177 - الوفيات :59760  – المتعافون : 112.000

بريطانيا، المصابون : 152.840 الوفيات : 20.732 - المتعافون  :  -

تركيا، المصابون : 110.130 – الوفيات: 2.805 – المتعافون: 29.140

ایران، المصابون : 91.472 -  الوفيات : 5806 - المتعافون : 70.933

الصين، المصابون : 82,830 الوفيات : 4,633 - المتعافون : 77,474

روسيا، المصابون : 87.147 – الوفيات: 794 – المتعافون :  7.364

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