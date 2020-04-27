آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 3.006.232 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 207.265 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :773.238 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
الولايات المتحدة الأمریکية، المصابون : 987.322 الوفيات : 55.415 المتعافون : 118.781
اسبانیا، المصابون : 226.629 - الوفيات : 23.190 - المتعافون :117.727
ايطاليا، الاصابات : 197.675 – الوفيات : 26.644 - المتعافون : 64.928
فرنسا، المصابون : 162.100 - الوفيات : 22.856 - المتعافون : 44.903
المانيا ، المصابون : 157.177 - الوفيات :59760 – المتعافون : 112.000
بريطانيا، المصابون : 152.840 الوفيات : 20.732 - المتعافون : -
تركيا، المصابون : 110.130 – الوفيات: 2.805 – المتعافون: 29.140
ایران، المصابون : 91.472 - الوفيات : 5806 - المتعافون : 70.933
الصين، المصابون : 82,830 الوفيات : 4,633 - المتعافون : 77,474
روسيا، المصابون : 87.147 – الوفيات: 794 – المتعافون : 7.364
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