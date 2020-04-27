إيران تدعم إستمرار الهدنة في اليمن وإرساء السلام في المنطقة

جاء ذلك في تصريح أدلى به ربيعي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، نوه ربيعي بتبرعات الأجهزة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، مضيفا انه تم لحد الآن توزيع حزم مساعدات اقتصادية بين أكثر من ثلاثة ملايين و500 شخص من الفئات المتضررة من قبل العديد من الأجهزة والمنظمات الحكومية بما في ذلك اللجنة التنفيذية لأوامر الامام الخميني (رض)، ومؤسسة المستضعفين، والتعبئة، والحرس الثوري، والبلديات، فاقت قيمتها ألف مليار تومان (يعادل الدولار 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية)، وذلك فضلا عن التبرعات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية في البلاد التي جاءت كلها في سياق تنفيذ توصيات سماحة قائد الثورة الإسلامية في هذا الصدد.

انتهى**أ م د