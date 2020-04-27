باحثون إيرانيون يطورون مستشعر حيوي لتشخيص السرطان مبكرا

انقرة / 27 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن مكتب شركة "قشم" للطيران الايرانية في تركيا اليوم الاثنين، مواصلة رحلاتها الاستثنائية لإجلاء الرعايا الايرانيين من هذا البلد الى طهران، بما في ذلك الرحلة التي اقلعت اليوم الاثنين الى جانب رحلتين اثنتين يوم الجمعة الماضي من اسطنبول باتجاه طهران.