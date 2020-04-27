باحثون إيرانيون يطورون مستشعر حيوي لتشخيص السرطان مبكرا

وبينت المنفذة لهذا المشروع البحثي "الهه كاظمي رحمت آبادي"، أنه تم إستخدام تقنية النانو لإنتاج هذا المستشعر الحيوي، وأحد مزاياه هو استخدامه لتشخيص مختلف أنواع السرطانات من خلال قياس كمية إنزيم التيلوميراز في الخلايا، حيث يشير المستوى العالي لهذا الإنزيم إلى توقع الإصابة بالسرطان.
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طهران/27 نيسان/أبريل/إرنا- تمكن باحثون في جامعة "شريف الصناعية" في طهران من تطوير جهاز إستشعار لتشخيص الخلايا السرطانية مبكرا في مختبرات التشخيص الطبي ومراكز البحوث، وذلك بمنحة من صندوق دعم الباحثين والتقنيين التابع لمعاونية الشؤون العلمية والتقنية برئاسة الجمهورية.
وبينت المنفذة لهذا المشروع البحثي "الهه كاظمي رحمت آبادي"، أنه تم إستخدام تقنية النانو لإنتاج هذا المستشعر الحيوي، وأحد مزاياه هو استخدامه لتشخيص مختلف أنواع السرطانات من خلال قياس كمية إنزيم التيلوميراز في الخلايا، حيث يشير المستوى العالي لهذا الإنزيم إلى توقع الإصابة بالسرطان.
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