الخارجیة الایرانیة : لا صحة لأي تصریح ینقل عن مصادر او مسؤول مطلع في الخارجیة

واضاف البيان : انه على غرار البيانات السابقة، فإنه يتم التاكيد والتنويه الى ان اي تصريح ينقل عن مصادر او مسؤول مطلع في وزارة الخارجية او سفارات الجمهورية الاسلامية الايرانية، هو مزيف ولا اساس له من الصحة.

وتابع البيان، انه بناء على ذلك فإن ما جاء في تقرير لاحدى الصحف نقلا عن الخارجية والسفارات الايرانية، عار عن الصحة.

وخلص البيان الى ان وزارة الخارجية تقوم بشكل شفاف وعلني بالاعلان عن مواقفها وارائها حيال شتى المواضيع عبر الوزير او المتحدث باسم الخارجية، وفي حالات خاصة على لسان مساعدي وزير الخارجية.

انتهى ** ح ع