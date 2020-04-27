إيران تبدأ بتصدير مجموعات إختبار الإصابة بكورونا

وخلال إجتماع عبر الفيديو عقده مساء اليوم الإثنين مع مدراء 11 متنزه للعلوم والتكنولوجيا، أضاف ستاري، أن إيران وصلت الى مرحلة في مكافحة فيروس كورونا، تمكنها من تصدير بعض المعدات الطبية لإختبار الإصابة بالفيروس بما في ذلك، أجهزة قياس الحرارة، والأجهزة الخاصة بوحدات العناية المركزة، التي لم يكن هناك انتاج محلي لها قبل تفشي وباء كورونا، والآن نحن مكتفون ذاتيا في صنعها.

وتابع: "لقد اتفقنا مع وزارة الصحة حول إصدار ترخيص لتصدير أول مجموعة من إجهزة تشخيص كورونا المصلية، ليتم تصديرها خلال الأسبوع الجاري".

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