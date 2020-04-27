مباحثات ايرانية - اذربيجانية حول النقل البري في ظروف الحجر الصحي الراهنة

وافاد مراسل "ارنا" من باكو، ان الفريق الاذربيجاني المشارك في هذه المباحثات، تراسه مساعد رئيس لجنة الجمارك الحكومية"جواد قاسم اوف"، حيث استعرض الجانبان آليات استمرار نقل شحنات السلع عبر المنافذ الحدودية المشتركة بين البلدين وفي اطار الحجر الصحي، من اجل احتواء تفشي فيروس كورونا وتنظيم حركة العربات والشاحنات داخل المناطق الحدودية.

وتطرقت المباحثات ايضا الى القضايا الفنية الطارئة فيما يخص نقل الشحنات الخاصة بشركة " AzKron" الايرانية – الاذربيجانية لصناعة السيارات، والتي تتخذ من منطقة "نفتجالا" الصناعية على بعد 168 كم جنوبي باكو مقرا لها؛ وبما يسهم في ضمان النشاطات المستدامة لهذا المركز الصناعي المشترك.

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