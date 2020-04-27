اي خطوة غير قانونية واستفزازية ستواجه ردا ساحقا من جانب القوات الايرانية

واضاف هذا البيان، ان "تشكيل تحالفات مزيفية بقيادة اميركا تحت ذريعة حماية الامن الملاحي، اذ لا يصب في الامر، يعد خطوة خطيرة ومزعزعة للسلام والأمن الاقليميين.

واعتبر الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيانها، التواجد العسكري الأمريكي بمنطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان، تهديدا للأمن الإقليمي.

وتابع ابيان : ان الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان باعتبارها مياه دولية مهمة وشريان الاقتصاد العالمي كانت على الدوام مناطق آمنة لحركة وعبور السفن النفطية والتجارية، وتميزت على مدى السنوات الماضية بالمستوى المطلوب من الامن؛ وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية لطالما سعت بالتعاون مع دول المنطقة ، للحفاظ على هذا الاستقرار والهدوء.

وأضاف البيان : ان السلوك الخطير والمزعزع لسلامة الملاحة البحرية، بدا منذ مجيئ دولة امريكا المغامرة والارهابية وبعض حلفائها الى هذه المنطقة الحساسة.

واشارت الأركان العامة للقوات المسلحة الايارنية في بيانها، الى أن الولايات المتحدة ومن خلال تحركاتها الحافلة بالدمار وإنشائها قواعد عسكرية في المنطقة، تشكل في الواقع مصدر انعدام القانون والشر وزعزعة الأمن، وسبق للجمهورية الإسلامية الايرانية ان حذرت المجتمع الدولي مرارا من الممارسات الاميركية المزعزعة للاستقرار والنظام والامن الاقليميين وانتهاكها للقوانين والمعايير الدولية.

واكد البيان، انه يمكن اعتبار العام الماضي (حسب التقويم الفارسي انتهى في 20 اذار /مارس 2020)، انه شهد ذروة الممارسات الشريرة والتحركات الأمريكية المزعزعة للامن في المنطقة والتي قامت زيفا بذريعة حماية امن الملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان بتشكيل تحالفات متعددة في المنطقة وارسال بوارجها العسكرية وزيادة تواجد قواتها العسكرية لتواصل كافة تهديداتها خارج نطاق القانون الدولي والقانون البحري.

وأضاف، انه بناء على ذلك فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية تصف وجود امريكا وحلفائها غير شرعي ومصدرا للشر وانعدام الأمن في المنطقة، وتنصحهم بالامتثال للقانون والقواعد الدولية عند المرور من المياه الاقتصادية الخالصة لإيران وكذلك الالتزام بالقوانين والقواعد الدولية وقوانين الجمهورية الإسلامية تمامًا، وان تتجنب اي خطوة متهورة وممارسات تتعارض والملاحة البحرية الامنة ونسج الروايات الكاذبة حول تحركاتهم الخطيرة.

وتابعت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيانها، ان ايران لديها إيمان راسخ وتؤكد على الدوام، بأن دول المنطقة تتمتع بالقدرات اللازمة للحفاظ على أمن الخليج الفارسي والممر المائي الحيوي لمضيق هرمز وبحر عمان ونقل الطاقة وإن التحالفات المزيفة الاجنبية بقيادة اميركا لن تساعد في حفظ الامن فحسب بل من شانها ان تزعزع النظام والامن الاقليميين.

واكد البيان : انه من الجانب الاخر، فإن البديل الوحيد الآمن والمطمئن لارساء دعائم السلام والاستقرار على صعيد منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان يكمن في انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها باعتبارها بؤرة انعدام السلام والاستقرار وتفويض امن دول المنطقة نفسها.

كما نصحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها إلى الكف عن تحركاتها الاستفزازية والخطيرة والحؤول دون التصعيد افي هذه المنطقة واحترام القواعد والمقررات الدولية؛ محذرة بشدة من اثارة اي توتر وصراع اثناء عبورها من مياه بحر عمان والخليج الفارسي واجواء هذه المنطقة.

وختم البيان، بان الجمهورية الإسلامية الايرانية وكما اعلنت مرارا، لم ولن تبدأ في أي توتر وصراع داخل المنطقة، لكنها على اتم الجاهزية للدفاع بوقوة وصلابة عن وحدة أراضيها، ومن الواضح أن أي مغامرة او خطوة استفزازية ستواجه ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وستتحمل عواقبها القوات معادية بما فيها الحكومة الامريكية.

انتهى ** ح ع