الرئيس روحاني يدعو اوروبا للتصدي للاجراءات الاميركية اللاانسانية وغير القانونية

وخلال اتصال هاتفي للرئيس روحاني مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش اليوم الاثنين اكد الجانبان على تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين، وشددا على ضروة التعاون بين جميع الدول لمواجهة فيروس كورونا الذي يعاني الجميع منه تقريبا.

كما اعرب الرئيسان عن التعاطف مع شعبي البلدين في هذه الظروف الصعبة للمواجهة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واكدا ضرورة تبادل الخبرات والقدرات في مواجهة هذا المرض.

واكد الجانبان ضرورة المواكبة والمساعدة بين جميع دول العالم في هذه الظروف الصعبة ومواجهة السلوكيات الاحادية التي تقوم بها بعض الدول.

واشار الرئيس روحاني الى سلوكيات اميركا غير القانونية وغير المنطقية واللاانسانية في الخروج من الاتفاق النووي وفرض الحظر والضغوط القصوى ضد الشعب الايراني واضاف، ان استمرار هذه السلوكيات يعد عملا لاانسانيا، وان ايران تتوقع من الدول الاوروبية التصدي لهذه السلوكيات واتخاذ مواقف جادة تجاهها.

من جانبه اشار الرئيس الكرواتي الى العلاقات الجيدة بين البلدين واهمية تطوير وتعميق العلاقات مع ايران وقال، ان ايران بصفتها دولة ذات حضارة عريقة ومكانة ممتازة في المنطقة تحظى باهمية خاصة لكرواتيا.

واعتبر ميلانوفيتش، الخطوة التي اقدمت عليها اميركا في زيادة الضغوط والحظر ضد ايران في هذه الظروف الصعبة بانها لاانسانية وخاطئة.

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