مساعد رئيس الجمهورية: تدابير الحكومة خفضت التداعيات السلبية لكورونا على اقتصاد البلاد

وفي تصريح له خلال اجتماع لجنة ادارة ومكافحة فيروس كورونا في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران قال جمشيد انصاري، ان انخفاض التداعيات السلبية الناجمة عن فيروس كورونا على اقتصاد البلاد يعود للتدابير المنطقية التي اتخذتها الحكومة في مختلف المجالات وسنتجاوز هذا المنعطف الاقتصادي الصعب باقل كلفة ممكنة.

واضاف، ان اهم موضوع في جدول اعمال الحكومة خلال هذه الفترة هو مواجهة تفشي فيروس كورونا بحيث ان ثلثي اجتماعات الحكومة تم تخصيصها لهذا الامر.

واشار الى الظروف الراهنة والارقام الكبيرة للمصابين والمتوفين في اميركا واوروبا بسبب فيروس كورونا وقال، ياتي هذا في الوقت الذي تفشى فيه الفيروس في الدول الغربية بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع من بدء تفشيه في ايران وكانت امامهم فرصة اكبر للتخطيط من قبل مدراء هذه الدول فضلا عن الامكانيات الملحوظة المتوفرة لديهم الا ان نجاح ايران مقارنة مع هذه الدول كان ملحوظا جدا.

ولفت مساعد رئيس الجمهورية الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع السياحة خلال الشهرين الاخيرين بسبب تفشي فيروس كورونا خاصة وان قسما من هذه الفترة صادف عطلة عيد النوروز التي تشهد عادة زيادة كبيرة في سفر المواطنين.

انتهى ** 2342