وزير الداخلية: الاجراءات المؤثرة المتخذة قللت خسائر السيول الاخيرة

وقال رحماني فضلي خلال اجتماع كبار المساعدين والمدراء في وزارة الداخلية اليوم الاثنين، ان الخسائر المحدودة للسيول الاخيرة رغم سعة الامطار الهاطلة، تعود للاجراءات المؤثرة تماما التي اتخذت بعد السيول التي اجتاحت مختلف مناطق البلاد بداية العام (الايراني) الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) حيث ينبغي في هذا الاطار توجيه الشكر والتقدير لمنظمة ادارة الازمة والمحافظين ووزارة الطاقة ومؤسسة الاسكان وسائر الاجهزة التنفيذية المؤثرة في هذا المجال.

وفي جانب اخر من حديثه اشار رحماني فضلي الى مسار ادارة ومواجهة فيروس كورونا، واعتبر المنحى التنازلي لتفشي المرض في البلاد بانه يبعث على الامل، مؤكدا ضرورة استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية في هذا المجال من جانب المواطنين في مختلف القطاعات.

كما لفت وزير الداخلية الى السياسات الاقتصادية و 30 اولوية للوزارة في هذا المجال والتي تم ابلاغها للمحافظات خلال الاسبوع الجاري ونوه الى نجاحات سوق الرساميل في البلاد وقال، ان الرصد التخصصي لتحولات البورصة والتوعية في هذا المجال ضروري بالتاكيد.

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