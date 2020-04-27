٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83767408
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موسكو: اميركا لا يمكنها استخدام "آلية الزناد التلقائي" ضد ايران

موسكو: اميركا لا يمكنها استخدام "آلية الزناد التلقائي" ضد ايران

موسكو / 28 نيسان / ابريل /ارنا- اكد مندوب روسيا في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف بان اميركا لا يمكنها اللجوء الى "آلية الزناد التلقائي" في الاتفاق النووي ضد ايران.

 وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: يبدو ان اميركا تعتزم الاعلان بصورة جادة بانها ستبقى عضوا في برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).  

واضاف: ان اميركا تريد بهذا الادعاء بان لها الحق بناء على القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي تفعيل آلية الزناد التلقائي (آلية العقوبات التلقائية) ضد ايران.

وتابع اوليانوف: يبدو ان اميركا لا تاخذ بنظر الاعتبار خروجها من الاتفاق ومساعيها لتقويضه.

واعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا السلوك الاميركي بانه مخجل ونفعي تماما.

انتهى ** 2342

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