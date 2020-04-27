موسكو: اميركا لا يمكنها استخدام "آلية الزناد التلقائي" ضد ايران

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: يبدو ان اميركا تعتزم الاعلان بصورة جادة بانها ستبقى عضوا في برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

واضاف: ان اميركا تريد بهذا الادعاء بان لها الحق بناء على القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي تفعيل آلية الزناد التلقائي (آلية العقوبات التلقائية) ضد ايران.

وتابع اوليانوف: يبدو ان اميركا لا تاخذ بنظر الاعتبار خروجها من الاتفاق ومساعيها لتقويضه.

واعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا السلوك الاميركي بانه مخجل ونفعي تماما.

انتهى ** 2342