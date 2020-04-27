رئيس معهد "باستور" الايراني: الامكانية متاحة لرفع طاقة مختبرات فحص كورونا الى 40 الف عينة يوميا

وقال بيكلري في تصريح للصحفيين الاثنين على هامش اجتماع مندوب منظمة الصحة العالمية ولجنة مكافحة فيروس كورونا في محافظة زنجان شمال غرب ايران، انه وفي ضوء الاجراءات المتخذة فقد ارتفع عدد الاختبارات في شبكة مختبرات فحص فيروس كورونا في البلاد من 200 عينة يوميا الى 15 الف عينة في الوقت الحاضر وبامكان هذه الشبكة رفع طاقتها بسهولة الى 3 اضعاف وايصاله الى ما بين 30 الى 40 الف عينة.

واعتبر رفع طاقة الاختبارات بمقدار 40 ضعفا خلال فترة قصيرة من الاجراءات المهمة لمعهد "باستور" واضاف، انه خلال الاسبوعين الاولين من تفشي فيروس كورونا كان اختبار جميع العينات يجري في معهد "باستور" الى ان تم تدشين مختبرات العلوم الطبية في المحافظات.

واوضح بان هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 120 مختبرا تم تدشين 70 بالمائة منها من قبل جامعات العلوم الطبية وقال، انه يوجد في كل محافظة مختبران او 3 مختبرات لفحص العينات لتحديد الاصابة بفيروس كورونا.

واكد بيكلري بان معهد "باستور" الايراني حقق انجازا كبيرا في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد وقال، انه من دون هذا المعهد والجهود المبذولة ليل نهار من قبل خبرائها لكانت اوضاع ايران اليوم فيما يخص فيروس كورونا مماثلة لدول اوروبية مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا.

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