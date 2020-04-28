حملة تزيين الاشجار بصور متبرعي الدم في مدينة مشهد

قامت منظمة نقل الدم وبلتعاون مع بلدية مشهد بحملة للتبرع بالدم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي اظار هذه الحملة سيتم تزيين الاشجار بصورة وملف لكل متبرع.

وقالت مديرة بلدية المنطقة 11 في مشهد لارنا ان هذه الحملة تهدف للتشجيع على التبرع بالدم في هذا الشهر الفضيل مبينة ان مشهد تاتي بالمرتبة الثالثة على مستوى البلاد من حيث عدد متبرعي الدم بعد العاصمة طهران و مدينة شيراز (جنوب).

واضافت ان هذه الحملة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك .

يذكر ان مؤشر التبرع بالدم في إيران يبلغ 27 شخصا لكل ألف شخص و هو قريب مما هو عليه اليوم في البلدان المتقدمة.

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