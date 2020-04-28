٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:١٣ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83767621
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في مشهد

حملة تزيين الاشجار بصور متبرعي الدم في مدينة مشهد

حملة تزيين الاشجار بصور متبرعي الدم في مدينة مشهد

مشهد / 28 نيسان / ابريل / ارنا – في خطوة لتشجيع الناس على التبرع بالدم تقوم بلدية مشهد بوضع صورة للمتبرع وملفه الشخصي على شجرة تكون باسمه كون هذه المدينة في شمال شرق ايران الثالثة على مستوى ايران من حيث عدد المتبرعين بالدم .

قامت منظمة نقل الدم وبلتعاون مع  بلدية مشهد بحملة للتبرع بالدم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي اظار هذه الحملة سيتم تزيين الاشجار بصورة وملف لكل متبرع.

وقالت مديرة بلدية المنطقة 11 في مشهد لارنا ان هذه الحملة تهدف للتشجيع على التبرع بالدم في هذا الشهر الفضيل مبينة ان مشهد تاتي بالمرتبة الثالثة على مستوى البلاد من حيث عدد متبرعي الدم بعد العاصمة طهران و مدينة شيراز (جنوب).

واضافت ان هذه الحملة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك .

يذكر ان مؤشر التبرع بالدم في إيران يبلغ 27 شخصا لكل ألف شخص و هو قريب مما هو عليه اليوم في البلدان المتقدمة.

انتهى**م م**

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