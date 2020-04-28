آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 3,065,156 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 211,631 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :922,862 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 1,010,507 - الوفيات : 56,803 - المتعافون : 138,990
اسبانیا، المصابون : 229,422 - الوفيات : 23,521 - المتعافون : 120,832
ايطاليا، الاصابات : 199,414 – الوفيات : 26,977 - المتعافون : 66,624
فرنسا، المصابون : 165,842 - الوفيات : 23,293- المتعافون : 45,513
المانيا ، المصابون : 158,758 الوفيات :6,126 – المتعافون :114,500
بريطانيا، المصابون : 157,149 الوفيات : 21,092- المتعافون : -
تركيا، المصابون : 112,261 – الوفيات: 2,900– المتعافون: 33,791
ایران، المصابون : 91,472 - الوفيات : 5806 - المتعافون : 70.933
روسيا، المصابون : 87,147 – الوفيات: 794 – المتعافون : 7,346
الصين، المصابون : 82,836 الوفيات : 4,633 - المتعافون : 77,555
انتهى** 2344
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