٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٠:٥١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83767687
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /28 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الثلاثاء على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 3,065,156 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 211,631  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :922,862  شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون : 1,010,507 - الوفيات : 56,803 - المتعافون : 138,990

اسبانیا، المصابون : 229,422 - الوفيات :  23,521 - المتعافون : 120,832

ايطاليا، الاصابات : 199,414 – الوفيات : 26,977 - المتعافون : 66,624

فرنسا، المصابون : 165,842 - الوفيات : 23,293- المتعافون :  45,513

المانيا ، المصابون : 158,758  الوفيات :6,126 – المتعافون :114,500

بريطانيا، المصابون : 157,149 الوفيات : 21,092- المتعافون  : -

تركيا، المصابون : 112,261 – الوفيات: 2,900– المتعافون: 33,791

ایران، المصابون : 91,472 -  الوفيات : 5806 - المتعافون : 70.933

روسيا، المصابون : 87,147 – الوفيات: 794 – المتعافون :  7,346

الصين، المصابون : 82,836 الوفيات : 4,633 - المتعافون : 77,555

انتهى** 2344


    


    

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