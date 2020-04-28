خبير أفغاني: استمرار الخلافات يؤدي الى سيطرة طالبان

وأضاف "أحمد سعيدي" في مقابلة مع وكالة أنباء إرنا اليوم الثلاثاء، أن الفشل في التوصل إلى تفاهم بين أشرف غني وعبد الله سيوفر فرصة لحكم طالبان المطلق في أفغانستان.

وأضاف أن طالبان، بالتعاون مع الولايات المتحدة، تحاول الاستفادة من الخلافات بين عبدالله وغني وتثير الذعر مرة أخرى في أفغانستان.

ودعا الأستاذ الجامعي، القادة الأفغان إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية على المصالح الشخصية ومصالح السلطة وعدم السماح لأفغانستان بالعودة إلى الماضي.

وشدد على أن استمرار الصراع والخلافات السياسية يضر بصورة أفغانستان على المستويين الوطني والدولي.

وبحسب الدبلوماسي الأفغاني السابق، فإن مصير هذا البلد سيقترب من الهاوية مع استمرار الأزمة السياسية في أفغانستان.

دخلت الأزمة السياسية الأفغانية مرحلة جديدة في 9 مارس الماضي، بعد الاداء المتزامن لليمين الدستوري من قبل أشرف غني وعبد الله عبدالله لتقاسم السلطة.

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