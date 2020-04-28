استئناف معبر شوشمي بين العراق وايران نشاطه التجاري

واعلن مديرعام جمارك اقليم كردستان العراق " سامال عبد الرحمن عزيز" عن بدء النشاط التجاري لمعبر "طويله – شوشمي" بين اقليم كردستان العراق والجمهورية الاسلامية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء والذي كان قد تم اغلاقه في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا .

وكانت مصلحة الجمارك في اقليم كردستان قد اعلنت في رسالة الى مدير جمارك السليمانية عن استئناف النشاط التجاري في معبر "طويله – شوشمي" بين اقليم كردستان العراق والجمهورية الاسلامية اعتبارا من صباح يوم 28 نيسان / ابريل.

يذكر ان معبر شوشمي الحدودي تم اغلاقه بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2020 وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا .

ويقع منفذ شوشمي الحدودي على حدود محافظة كرمانشاه الايرانية و اقليم كردستان العراق .

انتهى**م م**