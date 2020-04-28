طهران تستنشق الهواء النقي

ومن الايام الاخيرة من فصل الشتاء يتنفس اهالي العاصمة هواء نقیا بفضل الثلوج والامطار التي تساقطت بغزارة كما ان بقاء الناس في منازلهم بسبب تفشي فيروس كرونا لعب دورا كبيرا في هذا المجال.







واستمر هطول الامطار في العاصمة حتي قبل يومين لیضفي علیها جمالا خاصا بعد ما كانت تعاني في كثير من الاوقات من مستويات عالية من التلوث وكانما كانت محصورة في حلقة من الدخان خاصة في فصل الشتاء.

وبعد تفشي فيروس كرونا و دعوة الجهات المعنية الشعب الايراني الى البقاء في منازلهم للوقاية من هذا الفيروس، اصبح حال العاصمة كحال تلك المدن الايرانية التي تتمتع بهواء نظيف كالمدن الشمالية التي تتمتع بمساحات خضراء واسعة من الغابات والحدائق والمتنزهات.

عاشت طهران .

انتهی**1110



