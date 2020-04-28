٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83768101
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الخارجية الايرانية تعرب عن القلق بشأن وضع المهاجرين في مراكز الاعتقال الأمريكية

الخارجية الايرانية تعرب عن القلق بشأن وضع المهاجرين في مراكز الاعتقال الأمريكية

طهران/ 28 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعربت وزارة الخارجية الايرانية في حسابها على تويتر عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال 1500 مهاجر في مراكز الاعتقال الأمريكية.

وكتبت وزارة الخارجية في تغريدة اليوم الثلاثاء: نشعر بقلق عميق من تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن احتجاز  1500 مهاجر في مرافق احتجاز مزدحمة وغير صحية في الولايات المتحدة مما يعرض حياتهم للخطر.

وأكدت الخارجية على تويتر: يجب أن يحاسب النظام الأمريكي على معاملته السيئة لهؤلاء المهاجرين. إنهم ليسوا مذنبين. أطلقوا سراحهم!

وتعد الولايات المتحدة حاليا واحدة من الدول التي لديها أعلى معدل انتشار لفيروس كوفيد 19  في العالم ، حيث توفي أكثر من 56000 شخص بسبب المرض حتى الان في امريكا.

وتتبع الولايات المتحدة سياسات صارمة وتمييزية تجاه المهاجرين، خاصة منذ تولي ترامب منصبه.

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