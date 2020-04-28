٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83768213
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71 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

71 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

طهران/ 28 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 92 الفا و584 شخصا وبوفاة 71 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 5877 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1112 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 92 الفا و 584 حالة لغاية الان بينهم  2983 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 72 الفا  و439 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 71 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5877   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 442 الفا و590 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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