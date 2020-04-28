مثقفون طاجيك : سيجتاز الايرانيون ازمة كورونا مرفوعي الرأس

واشار عدد من المثقفين الطاجيك ومن خلال رسالة عبر الفيديو الى الثقافة واللغة المشتركتين بين الشعبين الايراني والطاجيكي وكذلك تاريخ العلاقات الودية بينهما متمنين للشعب الايراني الصحة والسلامة والنجاح في القضاء على فيروس كورونا .

وقال الكاتب والصحفي الطاجيكي " احمد شاه كامل زاده" في رسالته المصورة ايها الشعب الايراني العظيم ستنتصر على كورونا , ان الايراني الذي يتمتع بتاريخ وثقافة عالمية عريقة قادر على مكافحة كورونا و القضاء عليه؛ نحن نفتخر بثقافتنا وديننا ولغتنا المشتركة مع الشعب الايراني العظيم.

وفي السياق نفسه اعرب الممثل والسينمائي الطاجيكي " بيكر ياراوا"عن تعاطفة ومؤازرة الشعب الايراني وقال اتمنى ان يتم القضاء على هذه الجائحة التي اصابت جميع شعوب العالم؛ كونوا اقوياء فنحن واقفون الى جانبكم.

واضاف ان الشعب الايراني هو شعب يكن الاحترام والمحبة للاخرين وكانوا على مر العصور مرفوعي الرأس وسيتخطون ايضا هذه الازمة مرفوعي الرأس.

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