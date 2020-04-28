انيميشن ايراني يتنافس في مهرجانين بامريكا

وستنطلق فعاليات مهرجان " هامبولت" بدورته الثالثة في التاسع والعشرين من مايو وستستمر حتى السابع من يونيو على الانترنت.

وسيتنافس "الملكوت" في القسم الرئيسي للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.

وفي أول حضور دولي له حاز الفيلم على دبلوم فخري من الدورة التاسعة من مهرجان "طريق الحرير" التي أقيمت في العاصمة الإيرلندية دبلن.

كما سيشارك الانيميش الايراني "الملكوت " في فعاليات مهرجان "نيوبورت بيج" بدورته الحادية والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 6 الى 13 اب/اغسطس بمشاركة افلام من شتى انحاء العالم.

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