٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83768285
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انيميشن ايراني يتنافس في مهرجانين بامريكا

انيميشن ايراني يتنافس في مهرجانين بامريكا

طهران / 28 نيسان / ابريل / ارنا –تأهل الانيميشن الايراني القصير "الملكوت" للمخرجة فرنوش عابدي الى المشاركة في مهرجانين «هامبولت» و «نیوبورت بیج» الدولي بأمريكا.

وستنطلق فعاليات مهرجان " هامبولت" بدورته الثالثة في التاسع والعشرين من مايو وستستمر حتى السابع من يونيو على الانترنت.

وسيتنافس "الملكوت" في القسم الرئيسي للمهرجان مع افلام من شتى انحاء العالم.

وفي أول حضور دولي له حاز الفيلم على دبلوم فخري من الدورة التاسعة من مهرجان "طريق الحرير" التي أقيمت في العاصمة الإيرلندية دبلن.

كما سيشارك الانيميش الايراني "الملكوت " في فعاليات مهرجان "نيوبورت بيج" بدورته الحادية والعشرين والتي ستقام خلال الفترة من 6 الى 13 اب/اغسطس بمشاركة افلام من شتى انحاء العالم.

انتهى**م م

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