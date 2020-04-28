زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب ضواحي خراسان الرضوية

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذه الهزة وقعت في الساعة 3:07 عصر اليوم الثلاثاء أطراف بلدة كلات في محافظة خراسان الرضوية، عند التقاء خطي العرض الشمالي 36.94 والطول الشرقي 59.88 .

ووقع الزلزال في عمق 8 كيلومترات من سطح الارض و على بعد 12 كيلومترا عن بلدة كلات في محافظة خراسان الرضوية .

وتقع بلدة كلات على بعد 155 كيلومترا شمال شرقي مدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية).

انتهى**أ م د