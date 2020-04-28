وزير الثقافة : الايرانيون اسّسوا حضارة عريقة على ضفاف الخليج الفارسي

واضاف وزير الثقافة الايراني في خطابه : ان الموانئ والجزر العامرة والغامرة بالنعم التي تبلورت منذ قرون عديدة جنوب وغرب وشرقي هذا البحر، الى جانب الحفريات الاثرية في المدن والاحياء، تكشف عن الدور الحضاري الثقافي والاقتصادي للايرانيين في الماضي البعيد؛ ان هذه الحضارة متاصلة في الضفاف الشمالية والجنوبية للخليج الفارسي.

وتابع، ان جميع سكان الخليج الفارسي بكافة مناطقه وضفافه وما وراء الشواطئ، يدينون الى تراث وثقافة وحضارة الايرانيين؛ وخير دليل على ذلك اكتشافات علماء الاثار؛ فكلما قام هؤلاء العلماء بالتنقيب في الخليج الفارسي وجدوا آثارًا للحضارة والثقافة والفنون الإيرانية.

وأكد صالحي في جانب اخر من بيانه، انه "من الجانب السياسي ايضا، فقد حكم الإيرانيون منذ قرون قبل مولد المسيح (ع)، على ضفاف هذا البحر في الشمال والجنوب والشرق والغرب، والتنقيبات الأثرية في شتى المدن على شواطئ الخليج الفارسي تؤكد هذه الحقائق.

وخلص وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الى ان، اسم الخليج الفارسي سيبقى ذكرى خالدة من الشموخ والمجد في اذهان الايرانيين، وصفحة ذهبية في التاريخ والحضارة الايرانية التي يدين اليها العالم اجمع.

انتهى ** ح ع