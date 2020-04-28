إعادة فتح ثاني معبر حدودي بين العراق وإيران

وأصدرت داخلية كردستان العراق بيانا أعلنت فيه إعادة فتح معبري "طويله" (شوشمي) في محافظة حلبجة و"كيلي" الواقع في منطقة "رابرين" (المتاخمة لمدينة سردشت في محافظة آذربايجان الغربية/شمال غربي إيران) للتجارة فقط.

وأكد البيان ضرورة الإلتزام بجميع البروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة في اقليم كردستان العراق في كلا المعبرين الحدوديين.

وأكدت وزارة داخلية اقليم كردستان العراق في بيانها، على أنه لن يُسمح لأي سائح بالدخول أو العودة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون الحصول على تصريح مسبق من هذه الوزارة.

وأعلنت، أن أحكام البيان سارية المفعول من تاريخ نشرها (الثلاثاء 28 أبريل).

وفي ذات السياق، كان قد اعلن مديرعام جمارك اقليم كردستان العراق سامال عبد الرحمن عزيز صباح اليوم الثلاثاء، عن استئناف النشاط التجاري لمعبر "طويله" (شوشمي) بين اقليم كردستان العراق والجمهورية الاسلامية الإيرانية اعتبارا من صباح اليوم.

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